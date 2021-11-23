В Московском районе забрали труп новорожденного

В Московском районе забрали труп новорожденного
Ребенка петербурженка рожала дома. Фото: pixabay
В Московском районе Петербурге женщина дома родила ребенка, который не подавал признаков жизни.
Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 21 ноября, вечером, по номеру «112» обратился 34-летний инженер. Мужчина рассказал, что в квартире по 5-му Предпортовому проспекту в доме №12 корпуса 3 его 30-летняя супруга родила дома мальчика, который не дышит.
Когда правоохранительные органы прибыли на место случившегося, то выяснили, что женщину госпитализировали в родильный дом. Она находится в палате интенсивной терапии.
Тело новорождённого мальчика отправили в морг, чтобы установить причину смерти. Стоит отметить, что семья полная и на учете не состоит.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге женщина попросила присмотреть за новорожденным. Через 3 дня ребенок умер.
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