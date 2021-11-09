В Петербурге женщина попросила присмотреть за новорожденным: через 3 дня ребенок умер

Во Фрунзенском районе Петербурга скончался младенец.
Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 8 ноября, днем, по улице Будапештская, дом 61, корпуса 1 скончался маленький ребенок.
Оказалось, что мать младенца, 34-летняя гражданка Узбекистана, пока искала работу, оставила под временный присмотр малыша своей знакомой. 38-летняя женщина осталась с младенцем в съемной комнате по улице Будапештская еще 5 ноября.
Через трое суток гражданка, оставшаяся с ребенком, поняла, что мальчик мертв. Он лежал в кроватке без признаков жизни. Новорожденный не болел и внешне был здоров. Семья не полная, однако на учете не состояла.
Тело малыша без внешних признаков насильственной смерти отправили в морг, чтобы установить причины смерти.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Выборге годовалый малыш съел батарейку. Маленького мальчика пришлось госпитализировать в больницу.