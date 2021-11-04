В Выборге годовалый малыш съел батарейку

В Выборге годовалый малыш съел батарейку
В Выборге малыш проглотил батарейку. Фото: рixabay

Маленького мальчика пришлось госпитализировать в больницу. У ребенка в желудке батарейка.

Как сообщают «Невские Новости», ссылаясь на источник в правоохранительных органах, малыш из Выборга в настоящий момент находится под присмотром врачей. Однако его состояние оценивается как тяжелое.

В четверг, 4 ноября, в городскую больницу с инородным телом в желудке привезли ребенка.

Минувшей ночью в приемный покой к медикам обратилась мама малютки. Она рассказала о том, что мальчик съел батарейку.

В конечном итоге пострадавшего направили в областную детскую клиническую больницу в тяжелом состоянии.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Пушкинском районе Петербурга скончался десятимесячный ребенок. У малыша была высокая температура, но мать не вызвала скорую и оставила младенца с соседкой, в то время как сама ушла на работу.

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