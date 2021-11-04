В Выборге годовалый малыш съел батарейку

Маленького мальчика пришлось госпитализировать в больницу. У ребенка в желудке батарейка.
Как сообщают «Невские Новости», ссылаясь на источник в правоохранительных органах, малыш из Выборга в настоящий момент находится под присмотром врачей. Однако его состояние оценивается как тяжелое.
В четверг, 4 ноября, в городскую больницу с инородным телом в желудке привезли ребенка.
Минувшей ночью в приемный покой к медикам обратилась мама малютки. Она рассказала о том, что мальчик съел батарейку.
В конечном итоге пострадавшего направили в областную детскую клиническую больницу в тяжелом состоянии.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Пушкинском районе Петербурга скончался десятимесячный ребенок. У малыша была высокая температура, но мать не вызвала скорую и оставила младенца с соседкой, в то время как сама ушла на работу.