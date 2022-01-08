В Пулково утром в субботу нет задержанных рейсов

В Пулково утром в субботу нет задержанных рейсов
Аэропорт Пулково. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В субботу, 8 января, из аэропорта Северной столицы все самолеты, как ожидается, вылетят в положенный час.

Согласно данным, опубликованной на официальном сайте Пулково, все рейсы, запланированные на сегодняшний день, будут выполнены точно по расписанию. В настоящий момент неизвестно ни о каких задержках или отменах.

Однако есть вероятность, что ситуация изменится в связи с неблагоприятными погодными условиями или по ряду других причин.

Накануне в Пулково с вылетом задержали восемь самолетов. Дополнительное время пришлось ждать пассажирам, купившим билеты на самолеты до Челябинска, Перми, Минеральных Вод, Ставрополя, Воронежа, Москвы. Первым задержали рейс до Челябинска. Пассажиры рассчитывали покинуть Петербург в 2:20, однако время вылета сдвинули до 8:00.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что задержка более 30 рейсов в Пулково привела к проверке прокуратуры.

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