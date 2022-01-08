В Петербурге 8 января задержали вылет 9 рейсов

В субботу, 8 января, в аэропорту Пулково произошла задержка сразу 9 рейсов, среди которых Чита, Казань, Минск и Шарм-Эль-Шейх. На курорт россияне не могут попасть уже 9 часов.

Как сообщается на сайте Пулково, была отложена отправка самолетов в Москву, Сочи, Барселону, а также Читу, Казань, Минск и египетский курорт Шарм-Эль-Шейх.

Первыми вовремя вылететь из Пулково не смогли пассажиры рейса ZF 997 в Шарм-Эль-Шейх авиакомпании AZUR air. Судно должно было покинуть Петербург еще в 07:55. Как сообщает 78.ru со ссылкой на пресс-службу Северо-Западной транспортной прокуратуры, по факту задержки самолета была организована проверка. Ситуация находится на контроле прокуратуры.

Больше всего самолетов задержано в Москву.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что предполагалось, что из аэропорта Северной столицы все самолеты, как ожидается, вылетят в положенный час в субботу, 8 января. Накануне в Пулково с вылетом задержали восемь самолетов.