14-часовой задержкой рейса из Пулково в Шарм-эль-Шейх заинтересовалась прокуратура

14-часовой задержкой рейса из Пулково в Шарм-эль-Шейх заинтересовалась прокуратура
Задержка рейса связана с технической неисправностью самолета. Фото: пресс-служба ООО "ВВСС"

Транспортная прокуратура разбирается в причинах задержки рейса в Шарм-эль-Шейх, который должен был вылететь из Пулково сегодня в 7:55. Однако из-за технической неисправности самолет покинет Петербург не раньше 22:20.

Об этом сообщила Санкт-Петербургская транспортная прокуратура. Рейс Петербург — Шарм-эль-Шейх обслуживает авиакомпания Azur Air. Вылета рейса ZF 997 ожидают 366 пассажиров. В ведомстве отметили, что людей обеспечили горячей едой и напитками. При наличии оснований надзорный орган примет меры реагирования.

Как сообщили в пресс-службе аэропорта Пулково, задержка рейса связана с технической неисправностью самолета.

В авиакомпании Azur Air заявили, что для пассажиров готовят резервный борт.

По данным онлайн-табло воздушной гавани, вылет рейса в Египет назначен на 22:20.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге 8 января задержали вылет 9 рейсов.

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