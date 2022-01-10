ВТБ увеличил ставки по ипотеке до 10,3%

ВТБ с 11 января повысит ставки по ипотеке до 10,3%. Фото: ВТБ

ВТБ с 11 января повысит ставки по ипотеке до 10,3%. Фото: ВТБ

Однако льготные программы изменяться не будут.

Как заявила пресс-служба банка, ВТБ повысил ставки по рыночным ипотечным программам на 1 п.п., до 10,3 процентов.

Увеличение ставок, согласно сообщению банка, начнется уже завтра, 11 января.

«ВТБ с 11 января повышает ставки по ипотеке на 1 п.п., до 10,3%, как для готового, так и для строящегося жилья. Рефинансирование ипотеки других банков будет доступно под 10,6%. Условия в рамках госпрограмм остаются без изменений».

Стоит отметить, что ставки по одобренным кордитам останутся теми же. Пишут, что не станут иными и условия по льготным ипотечным программам, где ставку субсидирует государство.

У «семейной» ипотеки все та же ставка от 4,7%, а на Дальнем Востоке — от 4,3%, льготная ипотека на новостройки — от 5,75%, «дальневосточная» ипотека — 0,1%.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что специалист не рекомендует хранить деньги на банковских картах в условиях инфляции.