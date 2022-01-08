Специалист не рекомендует хранить деньги на банковских картах в условиях инфляции

Специалист не рекомендует хранить деньги на банковских картах в условиях инфляции. Фото: pixabay.com

Специалист не рекомендует хранить деньги на банковских картах в условиях инфляции. Фото: pixabay.com

Граждан, которые хранят деньги на обычном счету или на банковских картах, в условиях выросшей инфляции поступают опрометчиво.

Такое мнение высказал глава Сбербанка Герман Греф, отметив, что годовая инфляция, по предварительной оценке Росстата, составила все 8,39%. Об этом сообщает PRIMPRESS.

При этом отмечается, что индекс потребительских цен в декабре 2021 года составит 100,82%, а с начала года — 108,39%. Такие показатели инфляции, по мнению Грефа, могут стать поводом вложить денежные средства в ценные бумаги, а не на карты или счета.

Например, можно вложить деньги в облигации федерального займа. Это связано с тем, как отмечает эксперт, что при таком вложении, чем выше инфляция, тем выше номинал бумаги.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в январе 2022 года некоторые категории россиян смогут получить денежные поступления на карту в размере 5 тысяч рублей.