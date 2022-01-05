Россияне получат по 5 000 рублей: деньги начнут приходить на карту с 7 января

Стало известно, что в январе некоторые категории россиян смогут получить денежные поступления на карту в размере 5 тысяч рублей. Государство выплатит деньги для определенных целей, и ими нельзя распоряжаться по своему усмотрению.

В текущем месяце россияне начнут получать указанные суммы на специальные карты. Об этом сообщает новостное издание Primpress.

К гражданам, которые смогут получить по 5 тысяч рублей, относятся лица от 14 до 22 лет. Программа разработана в целях приобщения молодых людей к культурной жизни. Целевые денежные средства зачисляются только на Пушкинскую карту. Для оформления виртуальной карты можно оставить заявку на портале Госуслуг или в приложении «Почта банк». Потратить полученные суммы можно на культурный досуг: посещение музеев, концертных залов, театров.

С 1 февраля на полученные деньги молодежь сможет приобретать билеты в кино. Но в данном случае установлены некоторые ограничения. Так, билет может стоить не более 2 тысяч рублей, а выбранная кинокартина должна быть снята при участии «Фонда кино» и Министерства культуры.

Специалисты сообщают, что в ближайшее время в разделе «Госуслуги. Культура» и на сайте культура.рф можно будет ознакомиться с полным перечнем кинотеатров, сеансы в которых доступны к оплате через Пушкинскую карту.

Для оплаты посещений музеев, кино и других культурных заведений, участвующих в программе, необходимо установить приложение «Госуслуги. Культура». Проверить остаток на балансе можно в том же приложении. Владельцы Пушкинской карты при желании могут получить ее пластиковый вариант. Для этого необходимо посетить ближайшее отделение «Почта банк», предоставить паспорт и СНИЛС.