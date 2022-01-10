Молодого таксиста избили и отняли у него авто в Московском районе

Злоумышленника удалось задержать уже на следующий день в Кудряво.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области 10 января.

Утром 8 января к оперативникам Московского района обратился 26-летний водитель такси. Он рассказал, что некий мужчина избил его и похитил автомобиль «Хендай Элантра». Злоумышленник уехал в сторону площади Победы.

Через некоторое время сам пострадавший смог найти угнанную машину. Правоохранительные органы завели дело по статье «Грабеж».

9 января поиски полиции дали результаты. У дома №15 по Пражской улице в Кудрово был задержан 31-летний подозреваемый.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленобласти пьяный угонщик свистнул иномарку 86-летнего пенсионера.