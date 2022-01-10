Резкое подорожание ОСАГО затронет несколько регионов России

9 января в законную силу вступило указание ЦБ РФ об изменении региональных коэффициентов для ОСАГО. Основной целью документа является предоставление хорошим автомобилистам более выгодных тарифов страхования. Водителям с высоким уровнем рисков стоимость ОСАГО будет увеличена. Было решено расширить границы тарифного коридора, чтобы страховые компании могли предоставить оговоренные выше преимущества.

Максимальная сумма тарифной ставки ОСАГО для отдельных граждан составит 5980 рублей. Значительные изменения коснутся региональных тарифов. Специалисты сообщают, что максимальное увеличение стоимости страхования зафиксировано в небольших городах и деревнях Башкирии. На территории данного субъекта ЦБ РФ повысил ставку ОСАГО на 36%. Во всех населенных пунктах Дагестана местный коэффициент возрастет на 20%. Исключение составят Махачкала, Хасавюрт, Буйнакск и Дербент.

В Приморском крае ожидается повышение стоимости страхового полиса на 17%. Прежние цены сохранятся во Владивостоке, Уссурийске, Находке, Артеме, Спасске-Дальнем и в Арсеньеве.

На 12% ожидается повышение стоимости ОСАГО в некоторых населенных пунктах Калмыкии, Тыве, Курганской области, на Чукотке, в Ингушетии, Чечне, Хакасии и Еврейской автономной области.

В остальных регионах России максимальная ставка для легковых ТС физических лиц увеличится на 10%. Тарифный коридор ОСАГО будет расширен и для других категорий авто. Также коэффициенты будут изменены в зависимости от стажа и возраста автомобилиста, будет учитываться аварийность и дополнительная калибровка коэффициентов в отдельных регионах.

Минимальный размер базовых ставок установлен в размере 2224 рубля.

Основная часть изменений указания Центрального банка уже вступила в законную силу с 9 января, теперь водители получили возможность рассчитывать индивидуальный тариф страхования. Новые правила относительно безаварийного вождения начнут действовать с 1 апреля.