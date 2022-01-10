Суд в Петербурге арестовал имущество жены владельца «Рив Гош»

Суд в Петербурге арестовал имущество жены владельца &#171;Рив Гош&#187;
Мейер запрещено распоряжаться квартирой. Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

В Петербурге суд наложил арест на имущество Инны Мейер — супруги и делового партнера владельца сети магазинов «Рив Гош» Августа Мейера.

Как сообщила объединенная пресс-служба городских судов, Московский районный суд удовлетворил ходатайство следствия и арестовал имущество Инны Мейер, обвиняемой по статье о мошенничестве.

Согласно решению суда, Мейер и другим фигурантам дела по доверенности запрещено распоряжаться жилым имуществом — квартирой.

Август и Инна Мейер были задержаны в декабре 2021 года в рамках уголовного дела о мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ). Известно, что предпринимателя Мейера судя за два эпизода мошенничества на 1,43 млрд и 1 млрд рублей, он заключен под стражу. Следствие полагает, что в преступлениях также замешана его жена.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что супруга Мейера будет находиться под домашним арестом до 7 февраля 2022 года. Инне запрещено надолго покидать квартиру, использовать Интернет и другие средства связи, общаться с кем-то, кроме родственников, адвоката и следователя. Свою вину она не признает.

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