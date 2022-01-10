В Госдуме просят проверить законность приватизации госпредприятий

В Госдуме просят проверить законность приватизации госпредприятий
Поводом для обращения стала ситуация вокруг Соликамского магниевого завода. Фото: Государственная Дума РФ

Руководитель фракции партии «Справедливая Россия — За правду» в Госдуме Сергей Миронов заявил о необходимости провести проверку, насколько законно была проведена приватизация госпредприятий в 90-е годы.

По его словам, необходимо провести проверку законности приватизации всех предприятий в первой половине 1990-х годов.

Как сообщил ИА DEITA.RU, политик направил письмо на имя генерального прокурора РФ Игоря Краснова. Миронов попросил проверить законность приватизации предприятий в 1992-1996 годов. Именно в этот период ОАО «Соликамский магниевый завод» (СМЗ) перестал быть собственностью РФ с нарушением действующего в период приватизации законодательства.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что правительство России уже сталкивалось с тем, что из-за приватизации на грани исчезновения оказывались целые отрасли промышленности, заявил аредставитель Кремля. Приватизация важна, но не должна являться самоцелью.

Госдума приватизация


 

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В Госдуме просят проверить законность приватизации госпредприятий
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