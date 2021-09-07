Песков заверил, что решения о переходе к масштабной приватизация не принимались

Он отметил, что рынок восстанавливается, но пока медленно.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что пока никаких решений о переходе к масштабной приватизации не принималось. Об этом сегодня, 7 сентября, пишет РИА Новости.

Он отметил, что приватизация важна, но не должна являться самоцелью. Представитель Кремля подчеркнул, что рынок постепенно восстанавливается, хоть и медленно. Песков добавил, что правительство России уже сталкивалось с тем, что из-за приватизации на грани исчезновения оказывались целые отрасли промышленности.

Напоминаем, что глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин предлагал сократить госсектор экономики России. Он считает, что решить проблемы может приватизация, которая даст предприятиям эффективных собственников.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в МИД РФ не подтвердили встречу G7 с участием России.