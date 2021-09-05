В МИД РФ не подтвердили встречу G7 с участием России

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление главы МИД Японии Тосимицу Мотэги о якобы готовящейся встрече глав внешнеполитических министерств стран G7 с участием России и Китая по ситуации в Афганистане.

Японский министр заявил в эфире телеканала NHK, что переговоры в формате G7 могут состояться в середине следующей недели, 8 сентября.

Захарова сообщила, что Москва получила «сигналы от Берлина и Парижа относительно некоей встречи, но речи о «семерке» не шло». Об этом пишет РИА Новости.

По словам представителя МИД, затем Токио сделало заявление о встрече уже в контексте «семерки».

«Все это происходит на фоне разнокалиберных заявлений «семерки» по России и то неучастию, то участию в формате», — отметила Захарова.

Она считает, что у партнеров отсутствует четкое понимание, «чего же они хотят от себя и окружающего мира».

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