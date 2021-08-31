Байден назвал вывод войск из Афганистана невероятно успешным

"Мы завершили самую большую в истории операцию по воздушной эвакуации", - заявил президент. Фото: скриншот Instagram

"Мы завершили самую большую в истории операцию по воздушной эвакуации", - заявил президент. Фото: скриншот Instagram

Американский президент Джо Байдена назвал вывод войск США из Афганистана «невероятно успешной миссией».

«Вчера вечером в Кабуле Соединенные Штаты завершили 20-летнюю войну в Афганистане — самую долгую войну в американской истории, мы завершили самую большую в истории операцию по воздушной эвакуации», — заявил президент в телевизионном обращении к нации.

По его словам, миссия прошла успешно благодаря храбрости и самоотдаче американских военных, дипломатов и сотрудников разведки. Байден подчеркнул, что они рисковали своей жизнью, чтобы вывезти из Афганистана граждан США и других стран.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в результате теракта в Кабуле погибли 12 американских военных. По данным СМИ, это стало крупнейшей для Соединенных Штатов потерей в Афганистане за последние несколько лет.