Байден назвал вывод войск из Афганистана невероятно успешным

Байден назвал вывод войск из Афганистана невероятно успешным
"Мы завершили самую большую в истории операцию по воздушной эвакуации", - заявил президент. Фото: скриншот Instagram

Американский президент Джо Байдена назвал вывод войск США из Афганистана «невероятно успешной миссией».

«Вчера вечером в Кабуле Соединенные Штаты завершили 20-летнюю войну в Афганистане — самую долгую войну в американской истории, мы завершили самую большую в истории операцию по воздушной эвакуации», — заявил президент в телевизионном обращении к нации.

По его словам, миссия прошла успешно благодаря храбрости и самоотдаче американских военных, дипломатов и сотрудников разведки. Байден подчеркнул, что они рисковали своей жизнью, чтобы вывезти из Афганистана граждан США и других стран.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в результате теракта в Кабуле погибли 12 американских военных. По данным СМИ, это стало крупнейшей для Соединенных Штатов потерей в Афганистане за последние несколько лет.

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