В результате теракта в Кабуле погибли 12 американских военных

В Кабуле и окрестностях прогремело 5 взрывов. Фото: Pixabay

В Кабуле и окрестностях прогремело 5 взрывов. Фото: Pixabay

Число погибших американских военных в результате теракта в Кабуле достигло 12 человек.

Как сообщает FOX News со ссылкой на источник в Пентагоне, при взрывах в Кабуле погибли 12 солдат США. Еще 15 американских военных пострадали, состояние 10 из них оценивается как критическое.

По данным СМИ, это стало крупнейшей для Соединенных Штатов потерей в Афганистане за последние несколько лет.

За последние сутки в столице Афганистана и окрестностях произошло по меньшей мере пять взрывов. В результате взрывов погибли более 60 человек, десятки получили ранения различной тяжести.

Два взрыва устроили террористы-смертники у отеля «Барон», расположенного неподалеку от аэропорта города. Третий взрыв, по предварительным данным, произошел из-за мины в машине.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что число погибших в аэропорту Кабула превысило 10 человек.