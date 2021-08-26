Число погибших в аэропорту Кабула превысило 10 человек

Число погибших в аэропорту Кабула превысило 10 человек
Среди погибших есть дети. Фото: Pixabay

Из-за взрыва в международном аэропорту Кабула (Афганистан), произошедшего сегодня, 26 августа, погибли более 10 человек.

Речь идет о 13 человеках. Среди погибших есть дети. Об этом пишет Sky News.

Из-за взрыва пострадали военные США. Есть предположения, что взрыв устроил смертник. Эту информацию подтверждают в Reuters. Доказательств пока нет.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что военно-воздушные силы (ВВС) США проводят расследование гибели человека, останки которого нашли в шасси вылетевшего из Кабула (Афганистан) самолета. Останки человека обнаружили в отсеке для шасси самолета С-17 после его приземления в Катаре. Как сообщили в пресс-службе ВВС, управление специальных расследований ВВС США расследует информацию относительно самолета, вылетевшего из международного аэропорта Кабула 15 августа.

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