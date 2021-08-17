Останки афганца нашли на шасси вылетевшего из Кабула самолета

Специалисты в том числе изучают опубликованные в интернете видео с падением людей с вылетавшего самолета. Фото: unsplash

Специалисты в том числе изучают опубликованные в интернете видео с падением людей с вылетавшего самолета. Фото: unsplash

Военно-воздушные силы (ВВС) США проводят расследование гибели человека, останки которого нашли в шасси вылетевшего из Кабула (Афганистан) самолета.

Останки человека обнаружили в отсеке для шасси самолета С-17 после его приземления в Катаре. Об этом пишет ТАСС.

Как сообщили в пресс-службе ВВС, управление специальных расследований ВВС США расследует информацию относительно самолета, вылетевшего из международного аэропорта Кабула 15 августа. Специалисты в том числе изучают опубликованные в интернете видео с падением людей с вылетавшего самолета.

В ВВС США отметили, что этот самолет во время вылета из Кабула был окружен сотнями афганцев. Экипаж С-17 принял решение покинуть аэропорт как можно скорее, поскольку ситуация с безопасностью вокруг воздушного судна начала ухудшаться.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что семь человек погибли из-за хаоса в аэропорту Кабула.