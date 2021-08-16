Семь человек погибли из-за хаоса в аэропорту Кабула

Семеро людей погибли из-за хаоса и давки в аэропорту Кабула — столице Афганистана.

Местные СМИ пишут, что во время неразберихи в столичном аэропорту умерли семеро человек. Об этом сообщил Sky News Arabia.

До этого военные Штатов приостановили вылеты для эвакуации местных жителей из аэропорта Кабула, чтобы навести порядок на взлетно-посадочной полосе. Военные США решили так после того, как пять человек погибли. Они пытались уцепиться за самолеты, которые улетали.

Сейчас полеты из столицы Афганистана возобновили.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Кабуле (столица Афганистана) неизвестные открыли огонь по участникам памятного мероприятия. На мероприятии присутствовали премьер-министр Афганистана Абдулла Абдулла, бывший президент Афганистана Хамид Карзай и бывший вице-президент Мохаммад Карим Халили. Из политиков никто не пострадал.