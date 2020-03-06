В Кабуле десятки человек погибли при стрельбе

В Кабуле десятки человек погибли при стрельбе
Флаг Афганистана. Фото: pixabay

В Кабуле (столица Афганистана) неизвестные открыли огонь по участникам памятного мероприятия.

Как сообщает РИА Новости, памятное мероприятие было посвящено годовщине смерти лидера партии «Хизб-э Вахдат» Али Мазари. На мероприятии, помимо прочих, присутствовали премьер-министр Афганистана Абдулла Абдулла, бывший президент Афганистана Хамид Карзай и бывший вице-президент Мохаммад Карим Халили. Из политиков никто не пострадал.

В МВД Афганистана сообщили, что атака унесла жизни 27 человек, еще 29 человек получили ранения.

Также известно, что местные службы безопасности зачистили здания, откуда велась стрельба.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге суд арестовал подозреваемого в стрельбе по африканцам в метро.

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