В Кабуле десятки человек погибли при стрельбе

В Кабуле (столица Афганистана) неизвестные открыли огонь по участникам памятного мероприятия.
Как сообщает РИА Новости, памятное мероприятие было посвящено годовщине смерти лидера партии «Хизб-э Вахдат» Али Мазари. На мероприятии, помимо прочих, присутствовали премьер-министр Афганистана Абдулла Абдулла, бывший президент Афганистана Хамид Карзай и бывший вице-президент Мохаммад Карим Халили. Из политиков никто не пострадал.
В МВД Афганистана сообщили, что атака унесла жизни 27 человек, еще 29 человек получили ранения.
Также известно, что местные службы безопасности зачистили здания, откуда велась стрельба.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге суд арестовал подозреваемого в стрельбе по африканцам в метро.