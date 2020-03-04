В Петербурге суд арестовал подозреваемого в стрельбе по африканцам в метро

Он будет оставаться под стражей до начала апреля 2020 года.

Об этом стало известно сегодня, 4 марта. Обо всем сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга. Одного из подозреваемых в стрельбе по людям в петербургском метро отправили под арест на месяц, а другой отделался подпиской о невыезде. Обоих обвиняют в хулиганстве.

Все случилось первого марта. Несколько людей зашли в вагон на станции метро «Девяткино» – среди них были темнокожие мужчины. Уже на станции «Гражданский проспект» прогремели выстрелы, пострадали гости из другого континента. После предполагаемые стрелки дождались травмированных на «Академической», чтобы избить их. На «Политехнической» пистолет выбросили на рельсы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге стрелявший в небо из свадебного кортежа отделался «условкой».