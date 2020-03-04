В Петербурге стрелявший в небо из свадебного кортежа отделался «условкой»

В Северной столице прокуратура Адмиралтейского района поддержала гособвинение по уголовному делу в отношении гражданина. Он признан судом виновным в совершении хулиганства с применением оружия.

Преступный инцидент произошел в декабре прошлого года. По данным следствия, мужчина, находясь в автомобиле в составе свадебного кортежа, произвел из пистолета не менее 11 выстрелов в воздух в присутствии многочисленных посторонних граждан.

Как сообщили в прокуратуре города, суд признал гражданина виновным.

Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1,6 лет условно с испытательным сроком на 2 года.

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