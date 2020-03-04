В Петербурге стрелявший в небо из свадебного кортежа отделался «условкой»

В Петербурге стрелявший в небо из свадебного кортежа отделался &#171;условкой&#187;
Суд признал мужчину виновным. Фото: pixabay

В Северной столице прокуратура Адмиралтейского района поддержала гособвинение по уголовному делу в отношении гражданина. Он признан судом виновным в совершении хулиганства с применением оружия.

Преступный инцидент произошел в декабре прошлого года. По данным следствия, мужчина, находясь в автомобиле в составе свадебного кортежа, произвел из пистолета не менее 11 выстрелов в воздух в присутствии многочисленных посторонних граждан.

Как сообщили в прокуратуре города, суд признал гражданина виновным.

Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1,6 лет условно с испытательным сроком на 2 года.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что бывший студент СПбГУП решил вернуть деньги за учебу через суд.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
новости спб прокуратура
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Болельщика «Зенита» арестовали за стычку с фанатами ...
В Ленобласти матери в декрете смогут бесплатно обучиться новой профессии
В Петербурге огласили приговор виновнику смертельной аварии на КАД
МКБ вошел в число сильнейших банковских брендов в мире
Мультимиллионеров в России может стать больше на 23%
Эксперт: Эргашеву надо заняться районными поликлиниками
В Петербурге стрелявший в небо из свадебного кортежа отделался ...
Петербург выделит деньги на ремонт одного из старейших детсадов