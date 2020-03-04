Экс-студент СПбГУП решил вернуть деньги за учебу через суд

Во Фрунзенском районном суде Северной столицы рассматривался иск бывшего студента Гуманитарного университета профсоюзов к учебному заведению. Молодой человек хотел вернуть деньги за обучение.

Обращение в суд в защиту гражданина направлено от Роспотребнадзора. Петербуржец не смог продолжить обучение по состоянию здоровья, но деньги за обучение ему не вернули.

Как сообщили в Управлении Роспотребнадзора, студент оплатил заочное обучение сразу за первый и второй курс. После того, как его отчислили, в возврате средств было отказано.

Роспотребнадзор обратился в суд с целью признать пункты договора недействительными, а также взыскать деньги за неоказанные услуги и компенсацию морального вреда.

Исковые требования к образовательному учреждению были частично удовлетворены.

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