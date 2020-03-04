«Досталось от отца»: гоняющий по «встречке» на развязке КАД мажор опасается лишения прав

У молодого водителя, разъезжавшего по встречке на КАД, и у лихача, сбившего вечером 3 марта пешехода на проспекте Обуховской Обороны, оказались одинаковые фамилии и машины.

Обо всем стало известно сегодня, 4 марта. О факте родства водителей сообщили в группе «Дорожный инспектор» соцсети «ВКонтакте». По данным сообщества, пешехода сбил отец шумахера, который выложил ролик с ездой против направления движения на развязке КАД.

Как сообщили 78.ru, 21-летний молодой человек сегодня, 4 марта, выложил в Сеть ролик, на котором похвастался шустрой ездой по встречной полосе. Горе-водителя уже не первый раз замечают на дорогах города.

Он признался что ему поступают письма с угрозами и нелицеприятными выражениями. Теперь молодой человек опасается, что у него могут возникнуть проблемы с правоохранительными органами.

По словам молодого человека, ему уже досталось от отца, которого явно не порадовали выходки сына.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сотрудники ГИБДД проверяют видео, на котором лихач гоняет по «встречке» у ТЦ МЕГА Дыбенко.