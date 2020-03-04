ГИБДД проверяет видео, на котором лихач гоняет по «встречке» у ТЦ МЕГА Дыбенко

ГИБДД проверяет видео, на котором лихач гоняет по &#171;встречке&#187; у ТЦ МЕГА Дыбенко
Место происшествия. Фото: vk.com/spb_today_unpublished

В Петербурге правоохранители изучают видео, которое было снято у торгового комплекса МЕГА Дыбенко. Речь идет о ролике, на котором водитель едет по встречной полосе.

Запись опубликовали сегодня, 4 марта, в группе «Неизданное ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте». На кадрах видно, как лихач с дорогими часами на руках демонстративно нарушал правила дорожного движения на трассах вблизи указанного ТК. Заметно, что едет он на достаточно большой скорости, так что то, что его выходки не стали причиной серьезного ДТП, можно считать чудом.

Как сообщили в группе «Дорожный инспектор», в настоящее время проводится проверка с целью установления обстоятельств происшествия.

Полиция также просит других участников движения, которым удалось зафиксировать нарушение на регистратор, поделиться записью.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что прокуратура оштрафовала кафе «Вкусное мясо».

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