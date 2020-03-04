В Петербурге прокуратура оштрафовала кафе «Вкусное мясо»

В Петербурге прокуратура оштрафовала кафе &#171;Вкусное мясо&#187;
Руководителю назначен штраф. Фото: pixabay

В Петербурге прокуратура Кронштадтского района провела проверку соблюдения требований федерального законодательства при оказании услуг общественного питания. Сотрудники наведались в кафе «Вкусное мясо».

Проверка показала, что организация не соблюдает режим хранения продуктов, допускает нарушения в техпроцессе, ведении документации, а также в производственном контроле.

Как сообщили в прокуратуре города, в связи с выявленными нарушениями материалы проверки были направлены в органы Роспотребнадзора для привлечения виновных лиц к административной ответственности.

В результате индивидуальный предприниматель, осуществляющий руководство кафе, признан виновным в совершении административного правонарушения. Теперь бизнесмену предстоит выплатить штраф в размере 20 тыс. рублей.

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