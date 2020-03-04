На перекрестке Космонавтов и Звездной произошло ДТП с такси

На перекрестке Космонавтов и Звездной произошло ДТП с такси
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

В Петербурге на перекрестке проспекта Космонавтов и улицы Звездной столкнулись два легковых автомобиля. Дорогу не смогли поделить легковой автомобиль и такси.

Авария случилась сегодня, 4 марта. По словам автора записи в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», водитель такси поворачивал налево с Космонавтов на запрещающий сигнал светофора, в то время как второй участник двигался прямо на «зеленый».

«Водитель такси утверждает, что поворачивал на желтый», — написал пользователь соцсети «ВКонтакте».

У служебной машины сильно помята боковая часть.

Теперь участники аварии ищут свидетелей дорожного инцидента.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о задержании угонщика, который похитил байк прошлым летом.

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