Задержан мотоугонщик, похитивший байк в Новоселах прошлым летом

В Пушкинском районе Северной столицы полицейские задержали мотоугонщика: он похитил байк еще летом прошлого года.

Преступный инцидент произошел 25 июня 2019 года. Мотоцикл Honda CBR 600RR был угнан от дома 20 по улице Гусарская. Сумма ущерба составила 150 тыс. рублей.

Как стало известно gazeta.spb.ru, по факту грабежа возбудили уголовное дело.

В ходе розыска правоохранители нашли похищенный байк и задержали угонщика. Им оказался 23-летний житель Лужского района Ленобласти, ранее судимый.

У подозреваемого взята подписка о невыезде, мотоцикл возвращен владельцу.

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