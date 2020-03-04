В Петербурге мошенники выманили у пенсионеров 884 тысяч

По факту мошенничества возбуждены два уголовных дела. По трем эпизодам решается вопрос о возбуждении дел. Фото: pixabay

По факту мошенничества возбуждены два уголовных дела. По трем эпизодам решается вопрос о возбуждении дел. Фото: pixabay

Сразу в нескольких районах Северной столицы в полицию обратились пенсионеры с заявлением о мошеннических действиях. Злоумышленники представлялись сотрудниками различных организаций или родными людьми, а после оставляли пожилых граждан без денег.

Все заявления были получены во вторник, 3 февраля. Так, 77-летняя женщина, проживающая в доме 2 по Школьной улице, рассказала, что ей позвонил неизвестный и, представившись сотрудником медцентра им В.А. Алмазова, потребовал за лечение 86 тыс. рублей. Через некоторое время пенсионерка передала «сотруднику» 40 тыс. рублей.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в тот же день к правоохранителям обратилась 80-летняя петербурженка, проживающая в доме №5 по улице Шаврова. По ее словам, ей позвонил «сын» и сообщил, что с ним произошел несчастный случай и попросил денег на лечение. Затем к пенсионерке в квартиру зашел неизвестный и, представившись знакомым, взял у нее 185 тыс. рублей.

На улице Добровольцев от мошенника пострадал 91-летний пенсионер, проживающий в доме №26. Мужчине также поступил звонок от неизвестного. На этот раз злоумышленник представился работников ПАО «Сбербанк». Сотрудник сообщил, что горожанину положена госвыплата в размере 320 тыс. рублей. Но для получения ему необходимо заплатить 16 тыс. рублей «налога». Позже к пенсионеру пришел «Юрий», забрал у пострадавшего деньги и заявил, что ему необходимо выплатить еще 80 тыс. рублей.

Еще одно заявление поступило от 84-летней горожанки. В ее квартиру на улице Орджоникидзе, 41, зашла молодая пара. Они установили новый счетчик электроэнергии, который обошелся в 16 тыс. рублей. После их ухода она обнаружила пропажу 75 тыс. рублей.

Также в полицию обратилась 85-летняя пенсионерка, проживающая на Бассейной улице, 79. Она заявила, что передала две банковских карты и назвала коды к ним неизвестным, которые почистили компьютер от вируса. С карт списали 470 тыс. рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о задержании злоумышленников, которые ограбили двух мужчин в Мурино.