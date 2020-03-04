Ограбивших в Мурино двух мужчин задержали

Троих выходцев из Средней Азии подозревают в разбойном нападении на горожан в Мурино. Они угрожали своим жертвам ножом.

Преступный инцидент произошел в воскресенье, 1 марта, на шоссе Лаврики. Около 8 часов вечера три злоумышленника, угрожая расправой с помощью ножа двум прохожим, похитили у них мобильные телефоны, а после скрылись на иномарке.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Всеволожскому району Ленобласти, по факту произошедшего возбудили уголовное дело.

В результате полицейские задержали подозреваемых. Оказалось, что все они не имеют постоянного места работы и живут в мини-отеле в центре Петербурга. Известно, что один из них ранее уже имел проблемы с законом.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что четверо подростков избили и ограбили сантехника на Будапештской.