Четверо избили и ограбили сантехника на Будапештской

Четверо избили и ограбили сантехника на Будапештской
В Петербурге напали на сантехника. Фото: pixabay.com

Во Фрунзенском районе Петербурга задержаны четверо подростков. Их подозревают в избиении 44-летнего сантехника.

Нападение произошло около 5:20 утра 3 марта. У дома 57 по Будапештской улице четверо неизвестных избили и ограбили сантехника. Молодые люди отобрали у него сумку, в которой находились мобильный телефон, ключи от квартиры и зарядка для телефона.

Сразу после нападения сантехник обратился в полицию. У дома 69 корпус 1 по Будапештской правоохранители задержали четырех подростков 2002 и 2003 годов рождения, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Молодые люди доставлены в полицию. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге после драки в ресторане задержали двух мужчин. Их подозревают в избиении третьего участника конфликта.

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