Задержаны двое мужчин избивших посетителя ресторана в Петербурге

Драка произошла рано утром, 1 марта.

Во время нахождения в ресторане на Садовой улице, между тремя мужчинами произошел конфликт. Словесная перепалка переросла в настоящую драку, в результате которое двое мужчин начали избивать третьего. Об этом сообщает Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Работники ресторана, увидев произошедшее, сразу нажали на тревожную кнопку. Оперативно прибывшие сотрудники вневедомственной охраны задержали хулиганов на месте конфликта. Они были доставлены в 28 отдел полиции Центрального района. Пострадавший был доставлен в больницу, где ему была оказана необходимая медицинская помощь.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что массовая драка на Генерала Симоняка: двоих увезли в больницу. К счастью, обошлось без серьезных травм.