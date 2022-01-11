Новым председателем Комитета по управлению госимуществом Ленобласти стал Павел Немчинов

Новым председателем Комитета по управлению госимуществом Ленобласти стал Павел Немчинов
Новым председателем Комитета по управлению госимуществом Ленобласти стал Павел Немчинов. Фото: пресс-служба администрации Ленобласти

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко назначил Павла Немчинова председателем Комитета по управлению государственным имуществом.

Уже 12 января Немчинов заступит на новый пост, сообщает пресс-служба администрации Ленинградской области. При этом, также уточняется, что исполнение обязанностей председателя Комитета по природным ресурсам возложено на Андрея Савченко.

Павел Немчинов родился 20 августа 1981 года в Гатчине. Он окончил юридический факультет СПбГУ в 2003 году, а после работал юристом. С 2014 года работает в администрации Ленинградской области. На его счету такие должности, как заместитель председателя Комитета госконтроля природопользования и экологической безопасности, а также заместитель главы Комитета госэконадзора и заместитель председателя Комитета по природным ресурсам Ленобласти.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в ноябре 2021 года должность главы Жилищного комитета Северной столицы получил Олег Зотов.

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