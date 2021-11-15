Олега Зотова назначили председателем Жилищного комитета Петербурга

Должность главы Жилищного комитета Северной столицы получил Олег Зотов.

Соответствующее распоряжение Правительства Петербурга о назначении Зотова председателем Жилищного комитета за подписью градоначальника города на Неве Александра Беглова.

До того, как занять данную должность, Олег Зотов был начальником Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ).

Отмечается, что занимавший ранее пост председателя Жилищного комитета Виктор Борщев был переведен на другую работу.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что новым главой комитета по благоустройству Петербурга стал Василий Пониделко. Ранее он был главой администрации Калининского района Северной столицы. На место Пониделко назначили Ивана Громова.