Олега Зотова назначили председателем Жилищного комитета Петербурга

Олега Зотова назначили председателем Жилищного комитета Петербурга
На должность председателя Жилищного комитета назначен Олег Зотов. Фото: Администрация Петербурга

Должность главы Жилищного комитета Северной столицы получил Олег Зотов.

Соответствующее распоряжение Правительства Петербурга о назначении Зотова председателем Жилищного комитета за подписью градоначальника города на Неве Александра Беглова.

До того, как занять данную должность, Олег Зотов был начальником Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ).

Отмечается, что занимавший ранее пост председателя Жилищного комитета Виктор Борщев был переведен на другую работу.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что новым главой комитета по благоустройству Петербурга стал Василий Пониделко. Ранее он был главой администрации Калининского района Северной столицы. На место Пониделко назначили Ивана Громова.

Жилищный комитет Петербурга назначение новости СПб


 

Новости партнеров
Депутат показала цены на питание в буфете Госдумы на видео
Депутат показала цены на питание в буфете Госдумы на видео
Петербург на глазах Беглова потерял
Петербург на глазах Беглова потерял "Севкабель" и его налоги
Главный синоптик Петербурга рассказал, какая в городе будет зима
Главный синоптик Петербурга рассказал, какая в городе будет зима
Доктор географических наук: в Петербурге снега не будет до Нового года
Доктор географических наук: в Петербурге снега не будет до Нового года
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
ЖК «Svetlana Park» стал лауреатом архитектурного конкурса «Золотой ...
Фанаты фильмов о Гарри Поттере могут увидеть режиссерскую версию первой части
Сбежавший от хозяйки енот Толик бродил по Мурино и выпрашивал печенье
На набережной Сидоровского канала тушили сауну
Юрист объяснил петербуржцам, чем опасна покупка фальшивого QR-кода
СК возбудил дело после обнаружения останков мужчины в Смоленке
Из Смоленки выловили клетчатую сумку с человеческой рукой и костями
Предприниматель из Петербурга заплатит за незаконную реализацию игрушек ...