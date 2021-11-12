Новым главой комитета по благоустройству Петербурга стал Василий Пониделко

Губернатор Александр Беглов назначил руководителей органов государственной власти Петербурга.

Распоряжение о назначении руководителей градоначальник подписал сегодня, 12 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе городского правительства.

Городской комитет по благоустройству возглавил Василий Пониделко. Ранее он был главой администрации Калининского района.

На место Пониделко назначили Ивана Громова. Новый глава администрации Калининского района до этого возглавлял администрацию Петроградского района.

Администрацию Петроградского района теперь занимает Владимир Омельницкий, который был руководителем администрации Пушкинского района.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что управление соцпитания Петербурга возглавила заместитель уволенного Алексея Барабанщикова.