Управление соцпитания Петербурга возглавила заместитель уволенного Алексея Барабанщикова

Место уволенного руководителя управления социального питания Петербурга, которое курирует поставки еды в учебные заведения, временно заняла его заместитель.

В пятницу утром с сайта управления соцпитания удалили фотографию главы ведомства Алексея Барабанщикова. Стало известно, что временно исполнять обязанности руководителя управления будет заместитель Барабанщикова Светлана Гусева.

Напомним, 10 ноября правоохранительные органы пришли с обысками к Алексею Барабанщикову. После обысков его задержали и поместили в следственный изолятор временного содержания. Возбуждено уголовное дело о причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием (статья 165 УК РФ), сообщает 78.ru.

Алексей Барабанщиков возглавлял управление социального питания Петербурга почти два года.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге пришли с обыском к чиновнику из управления соцпитания.