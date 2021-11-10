В Петербурге пришли с обыском к чиновнику из управления соцпитания

В Петербурге пришли с обыском к чиновнику из управления соцпитания
К петербургскому чиновнику пришли с обысками. Фото: Pixabay

В Петербурге проходят обыски у чиновника из управления социального питания города. Возможно, речь идет о главе управления Алексее Барабанщикове, сообщает источник Gazeta.SPb.

Барабанщиков стал главой управления в феврале прошлого года. Организация курирует поставки питания в учебные заведения Петербурга. В мае этого появлялась информация о том, что Барабанщиков был избит неизвестными, травмы были не очень серьезными, угрозы здоровью не было. Ранее Барабанщиков работал директором московского комбината «Школьник» и начальником отдела питания в подмосковном министерстве потребительского рынка.

алексей барабанщиков новости СПб обыск Управление соцпитания


 

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