В Петербурге пришли с обыском к чиновнику из управления соцпитания

В Петербурге проходят обыски у чиновника из управления социального питания города. Возможно, речь идет о главе управления Алексее Барабанщикове, сообщает источник Gazeta.SPb.

Барабанщиков стал главой управления в феврале прошлого года. Организация курирует поставки питания в учебные заведения Петербурга. В мае этого появлялась информация о том, что Барабанщиков был избит неизвестными, травмы были не очень серьезными, угрозы здоровью не было. Ранее Барабанщиков работал директором московского комбината «Школьник» и начальником отдела питания в подмосковном министерстве потребительского рынка.