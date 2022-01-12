Пострадавшую при пожаре певицу Марину Хлебникову выписали из больницы

Пострадавшую при пожаре певицу Марину Хлебникову выписали из больницы
Хлебникова заверила, что все с ней будет хорошо. Фото: скриншот Instagram

Российская певица Марина Хлебникова почти два месяца находилась в больнице после пожара, случившегося в ее квартире. Сегодня знаменитость, наконец, выписали.

О радостной вести Хлебникова сама рассказала на своей странице в Instagram в голосовом сообщении.

Новые фотографии или видеозаписи певица так и не публикует.

«Сегодня мой лечащий врач позволил мне выписаться при условии, что я буду соблюдать все его предписания. Вы даже не представляете, как я этому рада», — поделилась артистка.

Также женщина объяснила, что пока поживёт у знакомых, так как ее квартира для этого еще не пригодна. Кроме этого, Марина Хлебникова сказала спасибо всем тем, кто помогал ей на протяжении двух месяцев, которые она провела в медицинском учреждении.

Напомним, что пожар, в котором пострадала Хлебникова, произошел в квартире на Ратной улице, 14 в Москве. Певица попала в больницу 18 ноября в тяжелом состоянии. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров, к 23 часам огонь был потушено. Артистку поместили в реанимацию ожогового центра.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Шура намекнул на причину пожара в квартире Марины Хлебниковой.

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