Средняя пенсия россиян после индексации на 8,6% вырастет на 1400 рублей

Если пенсия выше среднего размера, то и прибавка после индексации будет выше. Фото: Baltphоto/Ольга Андросова

Если пенсия выше среднего размера, то и прибавка после индексации будет выше. Фото: Baltphоto/Ольга Андросова

Средняя прибавка к пенсии в России после индексации составит 1400 рублей, заявила заместитель председателя комитета Совета Федерации Елена Бибикова.

По словам сенатора, до начала 2022 года средний размер пенсионных выплат в РФ составлял чуть более 16 000 рублей. Таким образом, после индексации на 8,6% он должен увеличиться на 1400 рублей. Она добавила, что если пенсия выше среднего размера, то и прибавка после индексации будет выше.

Бибикова также напомнила, что с 1 января текущего года пенсии уже проиндексировали на 5,9%. В среднем они выросли до 18 591 рубля.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Путин поручил проиндексировать пенсии выше уровня инфляции.