Средняя пенсия россиян после индексации на 8,6% вырастет на 1400 рублей

Средняя пенсия россиян после индексации на 8,6% вырастет на 1400 рублей
Если пенсия выше среднего размера, то и прибавка после индексации будет выше. Фото: Baltphоto/Ольга Андросова

Средняя прибавка к пенсии в России после индексации составит 1400 рублей, заявила заместитель председателя комитета Совета Федерации Елена Бибикова.

По словам сенатора, до начала 2022 года средний размер пенсионных выплат в РФ составлял чуть более 16 000 рублей. Таким образом, после индексации на 8,6% он должен увеличиться на 1400 рублей. Она добавила, что если пенсия выше среднего размера, то и прибавка после индексации будет выше.

Бибикова также напомнила, что с 1 января текущего года пенсии уже проиндексировали на 5,9%. В среднем они выросли до 18 591 рубля.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Путин поручил проиндексировать пенсии выше уровня инфляции.

«Сейчас (инфляция) 8,4%, повысить на 8,6%, с небольшим дозором, потому что окончательных цифр инфляции пока нет. Я прошу Правительство в самое ближайшее время провести необходимые процедуры и принять решение», — заявил президент.

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Средняя пенсия россиян после индексации на 8,6% вырастет на 1400 рублей
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