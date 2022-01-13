В Шушарах пьяные посиделки закончились ножевым ранением

В Пушкинском районе мужчина получил ножевое ранение.

Как стало известно gazeta.spb.ru, инцидент произошел 12 января на Московском шоссе в поселке Шушары. На место происшествия прибыли сотрудники полиции и задержали гражданку Узбекистана. По предварительной информации, женщина в ходе конфликта, возникшего на почве распития алкогольных напитков, нанесла не менее пяти ножевых ранений находящемуся в своей квартире мужчине 1978 года рождения.

У пострадавшего диагностировали резаные раны обоих предплечий, алкогольное опьянение, гоповоленический шок 1 степени, состояние тяжелое, помещен на травматологическое отделение. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге пьяный таксист влетел в припаркованное авто и поехал дальше.