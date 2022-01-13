Установлен симптом выского холестерина, грозящий потерей ноги или смертью

Установлен симптом выского холестерина, грозящий потерей ноги или смертью
Раскрыт симптом высокого холестерина, который грозит потерей ноги или смертью. Фото: pixabay.com

Последствия высокого холестерина могут быть страшными.

Об этом пишет The Midwest Institute for Non-surgical Therapy. Высокий уровень «плохого» холестерина в крови человека сулит нешуточные последствия. Например, заболеванием периферических артерий (ЗПА).

Имеется в виду состояние, когда случаются ощутимые изменения внешнего вида кожи ног, лодыжек и ступней.

Симптомами заболевания периферических артерий, вызванного нарушением кровообращения из-за суженных артерий, является сухость, зуд и ощущение холода. Если никак не реагировать на симптомы и вовремя не обратиться к врачу, все может закончиться ампутацией ноги или даже смертью человека.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что главный врач Коммунарки заявил о высокой скорости распространения омикрон-штамма.

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