Главврач Коммунарки заявил о высокой скорости распространения омикрон-штамма

Главврач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко рассказал, что «Омикроном» болеют не слишком тяжело, но скорость распространения гораздо выше, поэтому не стоит расслабляться.

«По результатам наблюдения коллег, которые находятся в гуще событий «омикрона», они говорят, что болеют не слишком тяжело», — приводит его слова РИА «Новости».

По его словам, случаев стремительного ухудшения состояния, как с «дельтой», меньше.

Напомним, штамм коронавируса «Омикрон» впервые был выявлен в Ботсване и ЮАР. Для него характерно наличие большого числа мутаций, в связи с чем возникает вопрос, насколько эффективными могут быть уже созданные вакцины.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Таиланд ужесточил карантин для въезжающих туристов. Так, правила, в рамках которых путешественникам необходимо было придерживаться карантинного режима от 7 до 10 дней, отменяются из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации.