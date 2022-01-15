В России не стоит ждать заморозки цен на продукты

В России не стоит ждать заморозки цен на продукты
Минпромторг и Минсельхоз заявили, что больше не планируют замораживать цены на сахар и масло. Фото: pixabay

Министерство промышленной торговли и Министерство сельского хозяйства сообщили о том, что не собираются останавливать рост цен на сахар и масло.

Власти не вернутся к практике соглашений с бизнесом и торговлей по сдерживанию цен на продукты. Для выравнивания стоимости продуктов будут применять только рыночные механизмы. Об этом сообщает «Газета.Ru».

В Минпромторге и Минсельхозе отказались от идеи заморозки цен в пользу новых решений. Так, Минсельхоз собирается ввести «комплекс мер таможенно-тарифного регулирования по основным категориям продукции, включая зерновые культуры, подсолнечник и подсолнечное масло, сахар и мясо» и продолжить «господдержку производителей».

Минпромторге намеревается использовать такой механизм, который будет закреплять предельные цены на социально значимые товары.

Согласно закону о торговле у властей страны есть право заморозки стоимости товаров на срок не более 90 дней, если в течение 60 дней подряд в субъекте они дорожали на 10% и более. При этом, если цена товара будет сильно превышать общую инфляцию, то Минэкономразвитие сообщит об этом в специальное ведомство.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что покупательская способность пенсий россиян резко упадет с 14 января.

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В России не стоит ждать заморозки цен на продукты
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