Покупательская способность пенсий россиян резко упадет с 14 января

Повышение цен неблагоприятным образом повлияет на благосостоянии россиян. В первую очередь, это коснётся пожилых граждан, пенсионные выплаты которых снизятся в реальном выражении. Фото: pixabay

Повышение цен неблагоприятным образом повлияет на благосостоянии россиян. В первую очередь, это коснётся пожилых граждан, пенсионные выплаты которых снизятся в реальном выражении. Фото: pixabay

Пожилым гражданам России объявили о неприятной новости, которая ждет их после 14 января 2022 года.

Стоимость товаров в магазинах так и будет повышаться, а покупательская способность пенсий — снижаться, пишет PRIMPRESS.

Обесценивание пенсий произойдет из-за высокого уровня инфляции. Напомним, что с начала 2022 года продукты уже сильно подорожали. Например, морковь на 34%, а капуста на 154%. Выросла цена на гречу, рис, хлеб, масло, сахар, молоко, яйца.

Директор по инвестициям ИК «Локо-Инвест» Дмитрий Полевой заявил, что с начала года магазины существенно увеличили цены на продукты. Для многих это стало полной неожиданностью. Кроме этого, поднялись цены на проезд в общественном транспорте.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что новый налог оставит пенсионеров в РФ без 13% денежных средств.