Новый налог оставит пенсионеров в РФ без 13% денежных средств

Новый налог оставит пенсионеров в РФ без 13% денежных средств
Налог вводится для неработающих пенсионеров. Фото: Pixabay

Некоторые российские пенсионеры в этом году лишатся 13% денежных средств, размещенных на банковских счетах. Это связано с введением нового налога.

Пенсионный эксперт Сергей Власов заявил, что работающие пенсионеры всегда платили налог на доходы (НДФЛ) в размере 13%. Если они работают официально, то деньги высчитываются с их зарплаты.

Однако теперь налогом будут облагаться доходы и неработающих пенсионеров. Власов пояснил, что с нового года в России вступил в силу закон об уплате НДФЛ с банковских вкладов, если доходы по ним превышают определенную сумму. Налоговая ставка составит 13%, пишет PRIMPRESS.

Также пенсионерам придется платить налог с негосударственных пенсионных выплат, которые считаются дополнительными. Они не будут облагаться НДФЛ, если договор с негосударственным пенсионным фондом был заключен самим вкладчиком, и взносы перечислял сам пенсионер, а не его работодатель.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что для пенсионеров в России вводится новое взыскание.

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