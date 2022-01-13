Для пенсионеров в России вводится новое взыскание. В этом году им придется заплатить новый налог со своих доходов.
Пенсионный эксперт Сергей Власов рассказал о том, что работающие пожилые люди платят налог со своих доходов. По 13% у них вычитывается из зарплаты, если она оформлена официально, сообщает PRIMPRESS.
Теперь заплатить налог придется и неработающим пенсионерам. Это касается пожилых граждан, у которых есть банковские вклады. Если доходы с процентов по таким депозитам превышают определенную сумму, с них придется заплатить налог. Ставка составит те же 13%, что и стандартный НДФЛ.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что российским пенсионерам доступны два варианта накопления пенсии. Для формирования пенсионных накоплений они могут воспользоваться услугами как государственного пенсионного фонда, так и выбрать для пенсионных отчислений любой негосударственный фонд пенсионного страхования.