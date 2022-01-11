Налоги на пенсию: каким пенсионерам ожидать налоговых вычетов в 13%

Налоги на пенсию: каким пенсионерам ожидать налоговых вычетов в 13%
Пенсионерам нужно помнить, что любой их доход подлежит налогообложению в объёме 13%. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Российским пенсионерам доступны два варианта накопления пенсии. Для формирования пенсионных накоплений они могут воспользоваться услугами как государственного пенсионного фонда, так и выбрать для пенсионных отчислений любой негосударственный фонд пенсионного страхования.

Эксперт в сфере пенсионного страхования Натали Феофанова напоминает, что любые доходы граждан, в том числе и пенсионные отчисления, подлежат налогообложению. Налогом в 13% облагаются пенсии пожилых россиян, если они выбрали для формирования пенсионных накоплений негосударственный пенсионный фонд. Однако пенсии от государственного пенсионного фонда не подлежат такому налогообложению.

Это положение связано с тем, что пенсии, накапливаемые в негосударственных фондах, считаются дополнительным доходом. Тем не менее если вкладчик сам заключил договор с НПФ и перечисляет туда необходимую сумму самостоятельно, то подоходный налог с этих поступлений высчитываться не будет.

В случае, когда отчислениями занимается работодатель, сумма взноса облагается подоходным налогом. Таким образом, пенсионные накопления в дальнейшем уже могут быть использованы без удержания каких-либо дополнительных сборов. Со всех доходов подоходный налог списывается всего один раз.

Кроме того, по словам эксперта, работающим пенсионерам доступен налоговый вычет. При получении заработной платы после удержания налоговых сборов эти налоги учитываются. Даже тогда, когда вычет следует сразу за получением дохода.

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Налоги на пенсию: каким пенсионерам ожидать налоговых вычетов в 13%
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