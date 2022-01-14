Фонтан «Рождение Афродиты» откроют в петербургском саду Сан-Галли  в мае

В Петербурге выдано разрешение на подключение фонтана «Рождение Афродиты» в саду Сан-Галли в центре города.
Подключить фонтан «Рождение Афродиты» разрешила Государственная административно техническая инспекция. Фонтан появится в саду Сан-Галли, расположенном на Лиговском проспекте, 64-66.
В пресс-службе ГАТИ сообщили, что заказчиком выступил петербургский «Водоканал». Производство работ по подключению фонтана разрешено до 15 мая.
Как рассказали в пресс-службе КГИОП, в саду Сан-Галли установят не оригинальный фонтан, созданный в 1880-х годах, а его копию.
«Учитывая особенности материалов скульптуры, её возвращение на улицу и использование в качестве фонтана невозможно», — пояснили в ведомстве.
Оригинальная скульптура фонтана была выполнена из чугуна и покрыта медью. Из-за химических процессов фонтан был разрушен. Новую скульптурную группу выполнят из бронзы. А историческая сейчас находится в вестибюле Министерства народного просвещения, где располагается КГИОП.
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