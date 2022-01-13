В центре Петербурга завершили реставрацию дома с часовней Божией Матери Коневской

В центре Петербурга завершили реставрацию дома с часовней Божией Матери Коневской
Реставрация дома с часовней Божией Матери Коневской завершилась. Фото: Смольный

В Петербурге завершены работы по реставрации дома с с часовней Божией Матери Коневской, расположенном на Загородном проспекте.

Как рассказали в Смольном, здание является частью объекта культурного наследия регионального значения «Подворье Коневецкого Монастыря». На реставрацию дома потратили почти 18 миллионов рублей.

В доме восстановили кирпичную кладку стен, декоративные архитектурные элементы, гранитный цоколь, оконные решетки, арочные ворота и фонари на главном входе.

Реставрация дома с часовней Божией Матери Коневской завершилась. Фото: Смольный

Здание в русско-византийском стиле построили в 1860-х годах. В часовне бывали император Александр II, писатели Федор Достоевский и Николай Лесков.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Марсово поле вернули отреставрированные исторические фонари.

Дом с часовней Божией Матери Коневской новости СПб Подворье Коневецкого Монастыря реставрация


 

Новости партнеров
В Петербурге появятся новые названия
В Петербурге появятся новые названия "старых" остановок
"Последний богатырь: посланник тьмы" лидирует в кинопрокате в России, собрав 468 млн рублей
На петербуржцев за их же деньги переложили ответственность за невывезенный мусор
На петербуржцев за их же деньги переложили ответственность за невывезенный мусор
Садальский рассекретил причину проблем Малахова со здоровьем: все проще, чем казалось
Садальский рассекретил причину проблем Малахова со здоровьем: все проще, чем казалось
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В центре Петербурга завершили реставрацию дома с часовней Божией Матери Коневской
В Ленобласти в лесу нашли окровавленную детскую куртку
Иммунолог заявил, что COVID-19 может вызвать у заболевшего конъюнктивит
Кудрин: уровень жизни в России вырос на 20% по сравнению с СССР
Смольный: распространение «омикрона» в Петербурге пойдет по ...
Дороги Петербурга в четверг вечером сковали 8-балльные пробки
Почти 20 тысяч человек вакцинировались в Петербурге за сутки
Пенсионеры в РФ получат надбавку к пенсии уже в январе