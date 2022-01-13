В центре Петербурга завершили реставрацию дома с часовней Божией Матери Коневской

В Петербурге завершены работы по реставрации дома с с часовней Божией Матери Коневской, расположенном на Загородном проспекте.

Как рассказали в Смольном, здание является частью объекта культурного наследия регионального значения «Подворье Коневецкого Монастыря». На реставрацию дома потратили почти 18 миллионов рублей.

В доме восстановили кирпичную кладку стен, декоративные архитектурные элементы, гранитный цоколь, оконные решетки, арочные ворота и фонари на главном входе.

Здание в русско-византийском стиле построили в 1860-х годах. В часовне бывали император Александр II, писатели Федор Достоевский и Николай Лесков.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Марсово поле вернули отреставрированные исторические фонари.